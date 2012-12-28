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В России
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сегодня, 17:41
В Бурятии в кафе отравились 70 человек
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления.
«По состоянию на сегодняшний день, в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести. По результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении»,— сказал господин Шабоев.
Первые жалобы от посетителей на кишечную инфекцию поступили еще вчера, 5 июля. Изначально сообщалось, что в больницу обратились 22 человека. Позднее число пострадавших увеличилось до 50. Прокуратура установила, что все отравившиеся употребляли еду, приобретенную в кафе в Гусиноозерске.
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