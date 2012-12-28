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Происшествия
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47
32 минуты назад

На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа - под завалами остаются люди

Люди находятся под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде, в результате которого погибли два человека, а еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Под завалами могут находиться еще три человека. Остальные находятся, предварительно, в нормальном состоянии", - также уточнил заместитель губернатора региона Олег Николаев.

6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали.

Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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