20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города
Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке
Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке
Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города
В России
47
32 минуты назад
На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа - под завалами остаются люди
"Под завалами могут находиться еще три человека. Остальные находятся, предварительно, в нормальном состоянии", - также уточнил заместитель губернатора региона Олег Николаев.
6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали.
Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
0
0
0
0
0
Комментарии