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В России
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сегодня, 17:33
В летевший из Москвы в Новосибирск самолет ударила молния
Рейс завершился благополучно, следы повреждения из-за атмосферного разряда были обнаружены в ходе послеполетного осмотра уже в Новосибирске.
Следы удара молнии нашли на послеполетном осмотре Airbus A321. Предположительно, разряд попал в воздушное судно, когда оно набирало высоту во время урагана в Москве. «К счастью, никто из пассажиров на борту не пострадал. Рейс успешно долетел до Новосибирска», — сказано в сообщении.
После происшествия авиалайнер отстранен от полетов, так как ему предстоит ремонт.
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