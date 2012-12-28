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В России
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41 минуту назад
Во Владивостоке назвали причину пятен в Амурском заливе
Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых акватория Амурского залива во Владивостоке была в желто-белых разводах и пятнах. По информации очевидцев, их фиксировали в центре города, на острове Русском.
Специалисты добавили, что на обработку сорбентом реакции не было, отсутствовал характерный запах. Инспекцией государственного портового контроля были взяты пробы воды. В них обнаружена пыльца природного происхождения. Мониторинг продолжается.
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