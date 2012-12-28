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В России
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сегодня, 17:21
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом
"В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима - Ейский, Ленинградский и Павловский районы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Средства ПВО сбили дрон над Ейском, из-за падения обломков зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи.
В станице Павловской атака также была отражена, говорится в сообщение. Пожар на нефтебазе произошел из-за падения фрагментов на резервуары с топливом. Еще один резервуар с топливом загорелся в станице Ленинградской в результате атаки БПЛА. Возгорания ликвидируют, на месте работают оперативные и специальные службы.
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