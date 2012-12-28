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Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города
21-летний воронежец попался в Липецке при попытке перебросить в колонию наркотики и сотовые
В России
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10 минут назад
В Саратове работников банка осудили за хищение миллиарда рублей
Суд установил, что подсудимые в 2012-2018 годах организовали выдачу нескольким созданным подконтрольным организациям необеспеченных невозвратных кредитов. "В результате противоправных действий причинен ущерб более 1 млрд рублей", - уточняется в сообщении.
По фактам расследовались дела по статьям УК о присвоении (ч. 4 ст. 160 УК) и о пособничестве в присвоении (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК). Организатора группы суд приговорил к шести годам колонии общего режима, еще семь человек получили сроки от двух с половиной до пяти лет, остальные - по три года условно.
Банк России отозвал лицензию у НВКбанка в январе 2020 года. В октябре того же года сообщалось о задержании главы кредитной организации Владимира Кравцева.
В ноябре 2022 года Фрунзенский районный суд Саратова вынес приговор Антону Астахову, сыну бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, по делу о хищениях в НВКбанке. Фигурантами уголовного дела были 14 человек, речь шла о хищении 75 млн рублей. Астахов получил 3,5 года общего режима за мошенничество, суд взыскал с него 74 446 000 рублей компенсации имущественного вреда.
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