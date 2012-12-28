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43-летний липчанин забил жену до смерти: ему грозит серьезный срок
СК передает в суде дело 42-летнего жителя Липецка. Он обвиняется в смертельном избиении жены (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
«Вину в особо тяжком преступлении фигурант признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз», — сообщает областное управление Следственного комитета.
Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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