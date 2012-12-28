43-летний липчанин забил жену до смерти: ему грозит серьезный срок

СК передает в суде дело 42-летнего жителя Липецка. Он обвиняется в смертельном избиении жены (ч. 4 ст. 111 УК РФ).



По данным следствия, 31 октября прошлого года в квартире на улице Центральной мужчина выпивал вместе с женой и супруги поссорились. Обвиняемый жестоко избил 47-летнюю жену, в том числе твердыми тупыми предметами (на ее теле позже нашли следы более чем от 20 таких ударов). Женщина кричала, и соседи вызвали полицейских. Те застали хозяйку квартиры в тяжёлом состоянии и отправили в больницу, где женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.«Вину в особо тяжком преступлении фигурант признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз», — сообщает областное управление Следственного комитета.Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.