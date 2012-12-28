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45 минут назад
При жесткой посадке Ан-2 пострадали шесть человек
"Самолет переломило на две части. Пострадавшие — четверо в больнице обследуются, у них переломов нет, только ушибы. А двое — все с ними нормально", — сказал собеседник агентства.
Ан-2, выполнявший авиационное патрулирование лесов, совершил аварийную посадку в 30 километрах от села Сосново-Озерское в Еравнинском районе. На борту были три пассажира и три члена экипажа. По информации Забайкальской базы авиаохраны лесов, причиной аварии стал выброс масла из двигателя из-за высокой температуры.
На место вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Управление Следственного комитета на транспорте начало проверку.
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