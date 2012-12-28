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В России
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48 минут назад
На южных автотрассах смертность подскочила на 14-18%
Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на пресс-конференции в «Известиях» объяснил рост смертности на некоторых дорогах перераспределением грузового трафика.
По его словам, крупные грузовые перевозчики переориентировались с западных на южные и юго-восточные направления, которые оказались не столь подготовленными для крупнотоннажных грузовиков. Кроме того, с началом спецоперации были введены ограничения в работе ряда аэропортов на юге и юго-западе страны, в том числе в Крыму, что мотивирует отдыхающих пользоваться автомобильным транспортом.
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