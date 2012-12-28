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В России
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48 минут назад
ЦБ просят проверить отказы в оформлении краткосрочных ОСАГО
«Затруднение заключается в том, что для оформления краткосрочного полиса ОСАГО сотруднику страховой компании зачастую необходимо специальное разрешение вышестоящего руководства. Получить его не всегда удается, по крайней мере, в разумные сроки, вынуждая тем самым клиента оформить ОСАГО сроком на 12 месяцев», — говорится в документе.
Кроме того, депутат просит разобраться с завышенной стоимостью полиса. В частности, он сообщает, что цена страховки сроком на шесть месяцев может составлять 70% от суммы ОСАГО на 12 месяцев, а со сроками два месяца, один месяц, один день — 55%.
Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что причиной обращения стали жалобы, поступившие к нему от водителей и объединений, защищающих права автомобилистов.
На проблему с отказами ранее жаловались в ФАС и Роспотребнадзор депутаты от «Единой России». Депутат Михаил Романов заявлял о том, что действия страховщиков похожи на сговор, однако вопрос так и не решен.
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