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В Капитанщино, Сселках и Желтых Песках отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 5, 5а, 7, 8а, 9, 11, 11а, 13, 16 по улице Жуковского, №№ 22, 25 по улице Молодежной. Также в этот период холодную воду отключат: 

— в селе Капитанщино — в санатории «Мечта»:

— в Сселках — в домах и помещениях № 2 по улице Ракитной, вл. 2 по улице 300-летия Флота России, № 17 по улице Палисадной, а также в частном секторе улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного;

— в Желтых Песках — на улицах Буденного, Космонавтов, Ленина, Луговой, Полевой, Рождественской, Сиреневой, Советской, Лесной.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

6 июля плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 с перебоями со светом столкнутся потребители на улицах Вилли Огнева, Володи Бачурина, Жуковского, Коммунистической, Краснозаводской, Краснознаменной, Семена Кондарева, Юбилейной, Рубена Ибаррури, Волгоградской, Ильича, Ленинградской. Ограничения подачи электричества составят в указанный промежуток не более трех часов для отдельного домовладения. 

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Комментарии (1)

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Как гость
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Гость11
53 минуты назад
А вот в будни нельзя было запланировать эти работы ? Половина ЛТЗ без воды и электричества .
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