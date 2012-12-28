Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города

Сегодня, 5 июля, на дороге Липецк-Данков произошло страшное ДТП, в Чаплыгине рано утром молния ударила в дом, и под Липецком ищут страусов.