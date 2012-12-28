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сегодня, 20:24

Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города

Сегодня, 5 июля, на дороге Липецк-Данков произошло страшное ДТП, в Чаплыгине рано утром молния ударила в дом, и под Липецком ищут страусов.

Сегодня утром на 8-м километре дороги Липецк-Данков автомобиль «Фольксваген Туарег» столкнулся с «КамАЗом», причем легковушка несколько раз перевернулась и врезалась в дерево.  Пассажир «Туарега» погиб.

«Люди, не спешите. лучше везде опоздать, даже на встречу с начальником», — посоветовала Липчанка.

Полицейские с помощью записей видеокамер и свидетелей нашли 41-летнего водителя «ГАЗели», который 30 июня на улице Карла Маркса сбил 57-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Возбуждено уголовное дело.


За прошлые сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.

Возможно, кто-то все проспал. А ведь рано утром бушевала гроза. В Чаплыгине на улице Семенова Тянь-Шаньского  молния попала в дом. Жители улицы говорят, что у них сгорели электроприборы. Разряд также вызвал пожар, но его быстро потушили.


А в Липецке после грозы протекли сразу два дома: № 49 по улице Меркулова и  № 7 по проспекту 60 лет СССР.

«Утром вскочила, как будто от взрыва, молния и гром были такой силы! Машины всего 26-го района взвыли в одну секунду. Было жутко!» — поделился впечатлениями Позитив.

Под Липецком третий день ищут сбежавших страусов! Одного видели возле Частой Дубравы, второго — у АЗС в селе Ленино. Экзотические для нашего региона птицы сбежали с подворья жителя Крутых Хуторов


Судьба страусов сильно заинтересовала комментаторов GOROD48.

«На юг бегут, в пампасы», — предположил Липчанин.

«Сафари надо объявлять», — предложил Паганель.

«К зиме сами вернутся», — уверен Мазай.

«После грозы и грома тяжело их будет отыскать. Они, небось, уж в соседний регион ускакали», — думает Однако.

«Интересно, а мясо вкусное у них?» — поинтересовался алех.

Сегодня ночью ожидаются кратковременные дожди, грозы, а днем будет без существенных осадков. Жара немного спадет. Столбики термометров в Липецке могут подняться всего лишь до +27 градусов.

Имейте ввиду, на Центральном пляже и на Тракторном снова можно купаться, пробы воды из реки соответствуют санитарным нормам.
вечЁрка
ДТП
гроза
страусы
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