Липчан проконсультируют по правам потребителей при оказании платных образовательных услуг

Новый учебный год не за горами.

В преддверии нового учебного года с 8 по 19 июля в Липецкой области будет работать «горячая линия» по защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг.Специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проконсультируют потребителей по вопросам, связанным с порядком заключения договоров платных образовательных услуг, вопросам оплаты, возврата средств и другим.«Горячая линия» будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу — с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:45).Звонить можно по телефонам отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Липецкой области: 8 (4742) 30-88-52, 30-88-03, 30-88-69, 30-88-66, 74-06-00, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: 8(47467) 2-07-78, 8(47467) 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: 8(47471) 2-14-21, 8(47471) 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: 8(47465) 6-23-90, 8(47465) 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8(47461) 2-10-77, 8(47461) 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах: 8(47466) 5-24-57, 8(47466) 5-24-55.