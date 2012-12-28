В Быхановом саду собаки напали на 11-летнего мальчика

Мать напуганного ребёнка сообщила о происшествии в службу «112». А сегодня вечером женщина собирается в полицию.

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4 июля в 22:05 в Быхановом саду на катающегося на роликах 11-летнего мальчика в районе детской площадки напали две собаки. Как рассказала GOROD48 мать мальчика, собаки его не покусали, но сильно напугали и повалили — у ребёнка остались небольшие синяки и царапины, полученные при падении.Речь идёт о двух дворняжках: одна из них рыжая, другая — чёрная. На собаках были одинаковые зелёный ошейники.Мать мальчика считает, что собаки — хозяйские, но при этом они гуляли в парке у детской площадки без намордников и поводков. Липчанка предполагает, что собаки принадлежат матери и дочери, которые сидели рядом на лавочке. В том, что это их собаки, женщины не признались, но когда мать мальчика стала отгонять собак от детской площадки, бросая в них камни, женщины начали кричать, возмущаться и угрожать сообщить в полицию о жестоком обращении с животными.Но сама мать пострадавшего мальчика позвонила в службу 112. А сегодня вечером женщина после работы собирается в липецкий отдел полиции №4.«Пока я разговаривала c оператором системы 112, женщины поднялись и стали спешно уходить из парка. Собаки пошли за ними. Моя подруга пошла следом — за собаками. В результате почти 40 минут эти две женщины уходили и убегали от снимающей на телефон девушки (через остановку «Парк Быханов сад», по Липовской, к магазину «Кристалл», обратно, через школу №19 и в сторону Военного городка), и всё это время собаки шли за ними. Заявку в службу по отлову собак я отменила. Но в полицию собираюсь», — рассказала мать мальчика.Момент нападения собак на ребёнка попал на записи камер наблюдения.