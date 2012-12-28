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1751
сегодня, 15:19
18

В Быхановом саду собаки напали на 11-летнего мальчика

Мать напуганного ребёнка сообщила о происшествии в службу «112». А сегодня вечером женщина собирается в полицию.

4 июля в 22:05 в Быхановом саду на катающегося на роликах 11-летнего мальчика в районе детской площадки напали две собаки. Как рассказала GOROD48 мать мальчика, собаки его не покусали, но сильно напугали и повалили — у ребёнка остались небольшие синяки и царапины, полученные при падении.

Речь идёт о двух дворняжках: одна из них рыжая, другая — чёрная. На собаках были одинаковые зелёный ошейники.



Мать мальчика считает, что собаки — хозяйские, но при этом они гуляли в парке у детской площадки без намордников и поводков. Липчанка предполагает, что собаки принадлежат матери и дочери, которые сидели рядом на лавочке. В том, что это их собаки, женщины не признались, но когда мать мальчика стала отгонять собак от детской площадки, бросая в них камни, женщины начали кричать, возмущаться и угрожать сообщить в полицию о жестоком обращении с животными.

Но сама мать пострадавшего мальчика позвонила в службу 112. А сегодня вечером женщина после работы собирается в липецкий отдел полиции №4.

«Пока я разговаривала c оператором системы 112, женщины поднялись и стали спешно уходить из парка. Собаки пошли за ними. Моя подруга пошла следом — за собаками. В результате почти 40 минут эти две женщины уходили и убегали от снимающей на телефон девушки (через остановку «Парк Быханов сад», по Липовской, к магазину «Кристалл», обратно, через школу №19 и в сторону Военного городка), и всё это время собаки шли за ними. Заявку в службу по отлову собак я отменила. Но в полицию собираюсь», — рассказала мать мальчика.

Момент нападения собак на ребёнка попал на записи камер наблюдения.

собаки
животные
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Такса глубоководная.
31 минуту назад
Гулять страшно. Собаководы не хотят понимать. Мы гуляли по нижнему парку и так же столкнулись с хозяйкой собаки. Ужасс.
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65+
33 минуты назад
В парке победы выгуливают крупных собак без намордников всё это порядке вещей. Кто вообще разрешил в парках выгуливать собак .
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Наталья
35 минут назад
22.05. В это время ребёнок 11 лет должен быть дома и готовиться ко сну а не гонять по парку
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гостья
38 минут назад
100% собаки этих двух тёток.
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Ужас
47 минут назад
Зоошизы ваш выход!
Ответить
Гость
48 минут назад
Про собак ничего не скажу, но его маму на видео с подругой её нигде не видно. Где они там собак отгоняют!!!! А время 22.05,ребёнок без присмотра!!!
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житель
53 минуты назад
Дожеманились с собачками...
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Гость
сегодня, 15:52
Площадка для выгула собак обычно пустует. А вот по пешеходным дорожкам сада собачек выгуливают постоянно, и на скамеечки сажают...
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Житель
57 минут назад
и в магазинах в тележках катают
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Землянин
сегодня, 15:51
Скинул ребятам которые занимаются такими собаками. Будут искать. Место поиска и приметы собак теперь известны.
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Гостья
сегодня, 15:49
Я раз с кошкой (на шлейке) гуляла в собственном дворе, так один, с собакой, без намордника и поводка, стал её на мою кошку натравливать. Думала, загрызу и собаку и хозяина. К собачникам санкции нужны. Когда их собаки без намордников и поводков или за ними не убирают. Кошка в лоток дома ходит. По двору ходили, только когда она беременная была и, до истерики, на улицу просилась.
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