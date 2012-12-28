Возбуждено дело в отношении перевозчика, из автобуса которого высадили 15-летнюю девочку

Этот случай произошёл 19 июня.

В прокуратуру Правобережного района Липецка пожаловалась мать 15-летней девочки, которую высадили из автобуса маршрута №324 на остановке «Быханов сад». Этот случай произошёл днём 19 июня в период с 13:15 до 13:30.«Водитель выгнал ребенка из автобуса из-за того, что при попытке оплатить проезд на терминале отразилась информация о блокировке ее платежной карты. Причем в дальнейшем выяснилось, что деньги за проезд были списаны», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.В отношении руководителя предприятия возбудили дело об административном правонарушении по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ «Принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда». Также в адрес перевозчика внесено представление.«Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, запрещена законом. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, а также уголовная ответственность по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — добавляют в прокуратуре.