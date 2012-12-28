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сегодня, 14:04
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Возбуждено дело в отношении перевозчика, из автобуса которого высадили 15-летнюю девочку

Этот случай произошёл 19 июня.

В прокуратуру Правобережного района Липецка пожаловалась мать 15-летней девочки, которую высадили из автобуса маршрута №324 на остановке «Быханов сад». Этот случай произошёл днём 19 июня в период с 13:15 до 13:30.

«Водитель выгнал ребенка из автобуса из-за того, что при попытке оплатить проезд на терминале отразилась информация о блокировке ее платежной карты. Причем в дальнейшем выяснилось, что деньги за проезд были списаны», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

В отношении руководителя предприятия возбудили дело об административном правонарушении по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ «Принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда». Также в адрес перевозчика внесено представление.

«Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, запрещена законом. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, а также уголовная ответственность по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — добавляют в прокуратуре.
транспорт
автобус
дети
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Иван
7 минут назад
Какие все злые вы люди
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Тень
9 минут назад
Маршрутчики за копейки эти удавится готовы
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Гость
11 минут назад
Читайте внимательно, деньги были и даже были списаны, а девочка наверно просто растерялась
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сергей
19 минут назад
значит всем несовершеннолетним можно бесплатно ездить
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Дива
24 минуты назад
Не поняла. А почему бесплатно надо возить? Мама девочки может пояснит. Она на работу за зарплату ходит. Деньги на карту детям положите. а не в прокуратуру бегайте. Смешно
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???
44 минуты назад
И что здесь трагично,на улице жара,а не трескучий мороз,сейчас многие стараются проехать бесплатно не достигшего возраста 16 лет,да еще нахомить водителю.
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Липа
51 минуту назад
Утром на франценюка регулярно в автобус заходит один и тот же мальчик лет 10-12 и просит провезти его одну остановку бесплатно. Зимой конечно его никто не высаживал, но летом видимо водителям надоела эта наглость ребёнка. Родители, следите за своими детьми пожалуйста. Проверяйте их карты. Поясните им, что врать это плохая привычка
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48 копеек
58 минут назад
тоесть можно не платить? так сделайте бесплатным проезд для школьников
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Позитив
30 минут назад
Проезд школьникам бесплатный, для малоимущих и многодетных семей! Не смешите людей, 1500 рублей нет на проезд в школу, тем более большинство детей ходят в школы, расположенных в районах которых живут. Сделав бесплатный проезд школьникам в общественном транспорте, они начнут бесцельно кататься на автобусах.
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