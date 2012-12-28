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Происшествия
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24 минуты назад
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Сотрудницы банка предотвратили два мошенничества: на миллион и 800 тысяч рублей
Женщин наградил начальник УМВД России по Липецкой области Дмитрий Петров.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, к Ирине Бахваловой обратился мужчина для оформления кредита в миллион рублей. При обслуживании клиента сотрудница банка заподозрила, что тот находится под влиянием мошенников: мужчина постоянно разговаривал по телефону и заметно нервничал, когда она задавала уточняющие вопросы. Ирина Бахвалова объяснила мужчине, что он разговаривает с мошенниками, и тот не перевёл деньги аферистам.
Ирина Голубева также помешала мошенникам обмануть клиента банка — тот уже собирался снять 800 тысяч рублей и перевести деньги злоумышленникам. Она убедила мужчину прервать общение с мошенниками и не перечислять им деньги.
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