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В России
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35 минут назад
В Ростовской области после атаки БПЛА вспыхнули ландшафтные пожары
"По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе", - проинформировал он. Голубев добавил, что на места пожаров выехали спасатели.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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