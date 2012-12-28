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В России
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сегодня, 13:50
В Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
"УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ", - отмечается в сообщении.
По оперативным данным, задержанный по подозрению в подготовке теракта в середине 2023 года вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации. В ходе общения он согласился выполнить диверсионно-террористический акт на объекте, расположенном в Самаре. Подозреваемый выбирал место для совершения преступления и готовил самодельные зажигательные устройства. Сотрудники УФСБ при содействии ОМОН "Утес" управления Росгвардии по Самарской области задержали его на стадии приготовления к совершению преступления
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