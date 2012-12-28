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В России
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35 минут назад
В Киргизии предотвращена попытка захвата власти
“Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан”, — говорится в пресс-релизе.
Группировка состояла из сторонников криминальной идеологии и религиозных фанатиков, уточнили в ведомстве. Силовики задержали четырех граждан Киргизии, они находятся в СИЗО. У подозреваемых обыскали дома и машины, в них нашли компоненты для самодельных бомб, оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменную одежду, дроны, экстремистскую литературу и другие запрещенные предметы. Расследование продолжается,
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