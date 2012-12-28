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сегодня, 08:00

Как подростки осваивают IT-профессии и зарабатывают больше родителей

IT-колледж «Академия TOP» набирает выпускников девятых и одиннадцатых классов на востребованные специальности.

Освоить эти специальности как можно скорее и сразу начать зарабатывать хорошие деньги — понятное и логичное устремление современных подростков. Такие возможности дает сфера айти. 



IT-колледж «Академия TOP» проводит набор выпускников 9 и 11-х классов по направлениям «Разработка программного обеспечения» и «Компьютерная графика и дизайн». Среднее профессиональное образование в IT TOP — это совершенно новые подходы, не уступающие по качеству многим вузам. Там можно освоить действительно востребованную специальность, пройти стажировку в ведущих компаниях, а первую работу по специальности получить уже во время учебы.


 
Колледж IT TOP — это международный колледж цифровых технологий на базе федеральной Компьютерной Академии TOP. Академия является одним из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. За 15 лет опыта в сфере IT-образования она обучила около 250 000 выпускников.

TOP — это 200 филиалов, где могут учиться люди со всех концов света. На базе Академии открыто более 15 колледжей, пять общеобразовательных школ и 10 языковых центров.
Преподаватели колледжа — не только признанные теоретики и методисты, но и опытные практики, сотрудники ведущих IT-компаний. Они дают студентам действительно актуальные знания и подходы. Программа колледжа разработана на основе 15-летнего опыта Академии и не имеет аналогов. Представьте, что вы выбрали самое важное из онлайн и офлайн-курсов в сфере IT и объединили это с фундаментальными дисциплинами в гособразовании. Проделать такую колоссальную работу под силу только профессионалам. Всё это делается, чтобы выпускники колледжа были конкурентоспособны на рынке труда и претендовали на места в топовых компаниях России и других стран.



Колледж дает диплом гособразца о среднем специальном образовании, отсрочки от армии, предоставляет стажировку в IT-компаниях-партнерах и учит, как правильно искать работу в выбранной сфере. Многие учащиеся начинают свой профессиональный путь в качестве junior-специалистов уже во время учебы.

Результаты ОГЭ и ЕГЭ неважны


Для поступления в IT-колледж «Академия TOP» не требуются результаты ОГЭ и ЕГЭ. Достаточно пройти собеседование с приемной комиссией и проявить огромное желание учиться, а в будущем — работать и зарабатывать.
На базе колледжа обучаются не только дети, но и взрослые. Кто-то получает свое первое профессиональное образование, другие осваивают новую специальность после карьеры в иной сфере.

В колледже пока еще открыт набор на текущий учебный год выпускников 9 и 11-х классов на обучение по двум направлениям: «Разработка программного обеспечения» и «Компьютерная графика и дизайн». На других направлениях набор уже завершен, так что стоит поторопиться.



Перспективы и комьюнити


IT-колледж «Академия TOP» сочетает в себе высокое качество образования, индивидуальный подход к каждому ученику, комфортную атмосферу, дружбу и знания. Учиться здесь действительно интересно. Выпускники колледжа могут продолжить обучение в Академии TOP.
TOP — это настоящее комьюнити, целая экосистема, в которую входят частная онлайн-школа, дополнительное образование для взрослых и детей и IT-колледж. Выпускники поддерживают друг друга, а компании-партнеры Академии с удовольствием нанимают на работу тех, кто прошел обучение у их специалистов.

Поток-2024 скоро стартует, мест в группах осталось совсем немного.



Узнать, что ждет будущих студентов, как выглядит обитель цифровых знаний, можно на дне открытых дверей.
Мероприятие пройдет 10 июля в 18.00 по адресу Липецк, Гагарина 45а, 3 этаж.

В программе:
- самые перспективные профессии будущего;
- технологии, которые никогда не оставят вас без работы;
- убедительные причины стать айтишником;
- важные показатели хорошего учебного заведения;
- как совмещать учебу с работой;
- какие перспективы открываются перед студентом IT-Колледжа «Академия TOP».

Зарегистрироваться на день открытых дверей можно по телефону  +7 (4742) 565-145
а также онлайн.

Колледж цифровых технологий Академия ТОР
Липецк, Гагарина 45а, 3 этаж
Телефон +7(4742)565-145

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