В квартире на Меркулова пошел дождь: вода сочилась из люстры и выключателя

Владельцы жилья винят в произошедшем управляющую компанию.

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В доме № 49 по улице Меркулова протекла крыша. Вода просочилась в одну из квартир и закапала из люстры и выключателя. Лужа стоит и на межквартирной площадке.Жильцы дома рассказали, что в августе прошлого года в доме сменили управляющую компанию «РСУ-2» на УК «Жилищный комбинат» в надежде получить ремонт крыши. Однако представители новой УК, по мнению жильцов, пока только создают видимость работы, что и привело к затоплению.Директор «Жилищного комбината» Алексей Емельянов не согласен с такой оценкой работы компании. На зиму крышу снабдили временной заплаткой. Основные кровельные работы начались 3 июля и их доведут до конца. Однако, помимо худой крыши в доме оказалась негодной труба ливневой канализации. Дождь все усугубил.Компенсировать ущерб жильцам залитой квартиры Алексей Емельянов готов только в том случае, если так решит суд.