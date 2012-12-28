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34 минуты назад
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Октябрьский мост полностью заасфальтировали

По нему можно было бы проехать с ветерком, но скорость на ветхом мосту по-прежнему ограничена 30 км/ч.

Итак, свершилось то, чего так давно ждали липецкие водители: с Октябрьского моста сняли коросту остатков дорожного покрытия, сплошь заляпанного латками летних и зимних ремонтов. Взамен появилось два слоя нового асфальтов — на всем протяжении моста. Ехать бы по нему с ветерком, да правила не позволяют: на самом путепроводе скорость ограничена 30 км/ч, а на подъездах к нему — 50 километрами. Почему так?

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— В 2021 году мост признан аварийным после того, как на нем лопнул закатанный в асфальт деформационный шов между плитами перекрытия. Движение по мосту тогда эксперты признали возможным с ограничением скорости до 30 км/ч. В 2021-2022 годах отремонтировали подмостовую зону, а сейчас уложили новый асфальт. Однако все эти работы лишь привели мост в удовлетворительное состояние до момента его реконструкции. Как вы знаете, принято решение строить новую ветку Октябрьского моста рядом с существующей старой — с четырехполосной дорогой и выделенной зоной для движения трамваев с одного берега реки на другой. Так как аварийность действующего моста не снята, в силе осталось принятое ранее решение о скоростных ограничениях, — рассказал GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.

А мы тем временем выяснили, что другой департамент, градостроительства и архитектуры, закончил 1 июля проектирование нового моста.

Теперь мэрия может искать деньги на реализацию дорогостоящего проекта, крайне необходимого Липецку. Новый мост позволит избежать транспортного коллапса, который бы обязательно наступил при реконструкции существующего моста по привычной для Липецка схеме: поочерёдного перекрытия его полос, в том числе и трамвайной линии. Напомним, что концессионер, компания «Мовиста-Регионы», которая модернизирует существующую сеть горэлектротранспорта, согласился на то, что пока не построят новый мост, новые трамваи будут ходить по существующему, но с малой скоростью. Связать два берега обновленной трамвайной веткой «Мовиста-Регионы» планирует к концу этого года.

Судьба существующего 52-летнего моста решится после того, как будет построен новый.

… Новый асфальт на этом мосту появился благодаря 250-миллионной субсидии, выделенной весной муниципалитету правительством области. За ее счет подрядчик, компания «СДК», обязана обновить покрытие на 21 дороге.

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Первой в ремонт большими картами попала улица Студеновская. К началу июля такой ремонт завершился на улицах Советской, Ковалева, Кирова, Моршанской, Энергостроителей, Зареченской, площади Театральной. Плехановский спуск и Октябрьский мост закатали асфальтом полностью. В настоящее время работы по 250-миллионной субсидии ведутся на улицах Небесной, Дарвина и на Ковалева (в районе домов №№ 109и -119г).

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— Подрядчику необходимо отремонтировать еще улицы Воровского, Даргомыжского, Володарского и Союзную, а также переулки Фруктовый и Вишневый. Контракт должен быть исполнен к 1 августа. Пока что подрядчик идет в графике, — сказал Павел Звонарев.
Октябрьский мост
концессия
ремонт дорог
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
столб
23 минуты назад
Столбы на подъезде к мосту крепкие ...
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гость
26 минут назад
вместо того, чтоб мост отремонтировать, они его в новый асфальт закатали. Когда ремонт начнется его срежут. Браво.
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?
29 минут назад
Когда ямы засыпите на внутридомовых территориях. По 24 м-ну невозможно ездить.
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