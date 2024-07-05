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Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево
Происшествия
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49 минут назад
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Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево
Погиб пассажир автомобиля «Фольксваген Туарег».
По предварительным данным, «Фольксваген Туарег» столкнулся с «КамАЗом», несколько раз перевернулся и врезался в дерево.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП погиб пассажир автомобиля «Фольксваген Туарег».
— Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в полиции.
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