Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево

Погиб пассажир автомобиля «Фольксваген Туарег».

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Сегодня в 10 утра на 8-м километре дороги Липецк-Данков произошло страшное ДТП.По предварительным данным, «Фольксваген Туарег» столкнулся с «КамАЗом», несколько раз перевернулся и врезался в дерево.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП погиб пассажир автомобиля «Фольксваген Туарег».— Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в полиции.