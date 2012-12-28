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Происшествия
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сегодня, 10:42
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48-летнюю женщину подозревают в краже 970 000 рублей с банковского счета родственника
Деньги она в течение недели переводила на счета своих детей.
В краже подозревают неработающую 48-летнюю родственницу потерпевшего.
«Следствием установлено, что сын подозреваемой установил у себя на телефоне банковское мобильное приложение, привязав к нему карту потерпевшего. В течение недели подозреваемая похитила 970 000 рублей, переведя деньги на банковские счета своих детей. Большую часть денег она потратила на приобретение материалов для ремонта в доме, покупку одежды и продуктов питания. Оставшиеся 200 000 рублей у неё изъяты», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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