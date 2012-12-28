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В России
40
37 минут назад

ЦБ РФ обсуждает возможность расчетов цифровым рублем с другими странами

Первый зампред рассказала, что Банк России расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября.

ЦБ с 1 сентября в десятки раз увеличит количество участников пилота по цифровому рублю, - рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Мы с 1 сентября расширяем пилот до 9 тыс. физических лиц, было у нас порядка 600, и 1200 юридических лиц, было порядка 22", - сказала Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"У нас запрос от граждан и бизнеса, и от банков, просто гигантский", - добавила она.

Ожидается, что пилот также будет расширен за счет участия 20 кредитных организаций, - передает "Интерфакс".

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.
цифровой рубль
экономика
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