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В мире
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38 минут назад
В Турции ужесточат досмотр пассажиров в аэропортах
В Турции парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые ужесточат процедуру досмотра пассажиров в аэропортах.
Новые правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).
Правила досмотра касаются как личного багажа, так и электронных устройств. Если пассажир откажется предоставить свои вещи для досмотра, сотрудники имеют право не пустить его в аэропорт или в зону вылета. Запрещенные к провозу предметы будут конфискованы на месте. Одобренные парламентом поправки также вводят штрафы на сумму от $620 до $15,6 тыс., если экипаж самолета не сообщит властям о нарушениях на борту во время полета.
О подготовке поправок министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщал в мае. По его словам, сотрудники службы авиационной безопасности будут осматривать багаж под контролем правоохранительных органов. В основных аэропортах Турции (в Анталье, Измире, Бодруме) существует два пункта досмотра: первый при входе в зону общего доступа, второй — после проверки документов.
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