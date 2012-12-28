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В России
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сегодня, 10:50
Власти РФ обсудят сокращение вдвое размера кредита по IT-ипотеке
Максимальный размер IT-ипотеки могут сократить с 18 млн до 9 млн рублей.
"Сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно", — отметил он.
Соответствующее распоряжение правительства, по его словам, может быть принято в ближайшее время. Он отметил, что помимо этого варианта рассматривается еще один, который предполагает стимулирование региональных айтишников к более активному участию в программе. Хотя сценарий снижения максимального размера считается основным.
Замглавы Минфина Иван Чебесков отметил, что сокращение предельного размера кредита по IT-ипотеке действительно обсуждается.
"Это обсуждается. Обсуждаются вообще разные варианты [изменения параметров], в том числе ставка", — сказал он, отказавшись раскрыть детали. Сейчас ставка по IT-ипотеке составляет 5%. Как подчеркнул Чебесков, программа IT-ипотеки будет продлена, а ее новые условия будут представлены в ближайшее время, "правительство в скором времени должно принять все решения".
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