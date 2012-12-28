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В России
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24 минуты назад
За ночь было уничтожено 50 беспилотников над тремя регионами РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями. В результате налёта беспилотников в Краснодарском крае скончалась шестилетняя девочка.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем Телеграм-канале, что российские средства ПВО уничтожили 10 БПЛА в регионе. Были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе, - добавил он.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что несколько гражданских объектов получили повреждения при падении обломков беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске. Позднее стало известно, что в результате атаки украинских боевиков пострадали шесть человек, в том числе двое детей. В больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске, - написал глава региона в своем Телеграм-канале, выразив свои соболезнования.
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