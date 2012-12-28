В Липецке горела шашлычная

А в посёлке Матырский — квартира.

Около полудня 4 июля в посёлке Матырский загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме №32 по улице Сельскохозяйственной.

Огнём была уничтожена внутренняя отделка и мебель в квартире на площади 30 квадратных метров.





Утром 4 июля в Липецке пожарные выезжали пожар в шашлычной «Батя жарит» на Поперечном проезде.По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в одноэтажном административном здании из сэндвич-панелей огнём была повреждена вытяжка. Пожар ликвидировали ещё до прибытия двух отделений спасателей.