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Происшествия
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сегодня, 09:38
В Липецке горела шашлычная
А в посёлке Матырский — квартира.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в одноэтажном административном здании из сэндвич-панелей огнём была повреждена вытяжка. Пожар ликвидировали ещё до прибытия двух отделений спасателей.
Около полудня 4 июля в посёлке Матырский загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме №32 по улице Сельскохозяйственной. Огнём была уничтожена внутренняя отделка и мебель в квартире на площади 30 квадратных метров.
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