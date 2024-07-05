«Металлург» опоясали стальные трубы

С конца июня у базы игроков футбольного клуба «Металлург» слышен индустриальный грохот, а вдоль стадиона выложены огромные стальные трубы. Что происходит?

Это теплоэнергетики проводят масштабную реконструкцию теплосети на улице Барашева!Участок, без преувеличения, стратегический – от него запитаны 78 многоквартирных домов и 10 социальных объектов, расположенных в этом районе. Модернизация трубопровода – залог надежного теплоснабжения почти 10 тысяч липчан!Фронт работ внушительный – здесь теплоэнергетикам предстоит обновить более 1,7 километров* трубопровода. Объемы реконструкции лично оценил глава города Роман Ченцов. Он отметил важность модернизации магистрали, а также подход к организации настолько масштабных работ.Для того, чтобы минимизировать неудобства для липчан и гостей города, связанные с проведением реконструкции, все земляные работы будут проводиться поэтапно. Монтаж нового трубопровода в районе пешеходной зоны по ул. Барашева будет завершен к середине июля, после чего подрядная организация приступит к работам в районе сквера по ул. Ворошилова. Все ремонтные работы на участке от ул. Советская до Торговой площади планируется завершить к середине августа. После этого специалисты приступят к модернизации участка теплосети от Торговой площади до насосной станции на ул. Неделина. Эти работы продлятся до конца сентября. Благоустройство будет восстанавливаться также поэтапно - по мере завершения ремонтов на каждом из участков.Модернизация этого стратегически важного участка теплосети стала возможна благодаря выделению дополнительных 120 млн рублей собственных средств «Квадры». Но это не единственный сверхплановый объект, который компания реализует в этом году.Например, от дома №19 по ул. Меркулова и до Октябрьского рынка будет модернизировано уже более 1,8 километров* теплосети. Этот участок обеспечивает теплом и горячей водой 6 объектов социальной инфраструктуры и 77 жилых домов, в которых проживают почти 23 тысячи человек. Он находится в эксплуатации уже 44 года, поэтому решение о его обновлении назрело давно. Например, с 2020 по 2023 гг. на нем было выявлено и устранено 8 повреждений. Здесь на смену изношенным трубам придут новые стальные в пенополиуретановой изоляции, которые прослужат, как минимум, 30 лет.А на ул. Авиационная к замене планируется более 600 метров* магистрального трубопровода диаметром 800 мм. Несмотря на меньший метраж по сравнению с двумя предыдущими объектами, этот участок тепломагистрали имеет стратегическую важность, поскольку от него запитаны 118 жилых домов, в которых проживают более 16 тысяч жителей микрорайона «Мирный» и соседствующих с ним 8 и 9 микрорайонов, а также 12 социальных объектов.На все эти три объекта Липецкий филиал «Квадры» дополнительно направит почти полмиллиарда собственных средств. А всего на подготовку к отопительному сезону 2024-2025, а именно на модернизацию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования, компания направит более двух миллиардов рублей.