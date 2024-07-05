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Происшествия
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Происшествия
Два автомобиля ушли в кювет у «Паруса»: пострадали девочка и женщина
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Общество
2805
05.07.2024 08:00
12

«Металлург» опоясали стальные трубы

С конца июня у базы игроков футбольного клуба «Металлург» слышен индустриальный грохот, а вдоль стадиона выложены огромные стальные трубы. Что происходит? 

Это теплоэнергетики проводят масштабную реконструкцию теплосети на улице Барашева!

Участок, без преувеличения, стратегический – от него запитаны 78 многоквартирных домов и 10 социальных объектов, расположенных в этом районе. Модернизация трубопровода – залог надежного теплоснабжения почти 10 тысяч липчан!

Фронт работ внушительный – здесь теплоэнергетикам предстоит обновить более 1,7 километров* трубопровода. Объемы реконструкции лично оценил глава города Роман Ченцов. Он отметил важность модернизации магистрали, а также подход к организации настолько масштабных работ.



Для того, чтобы минимизировать неудобства для липчан и гостей города, связанные с проведением реконструкции, все земляные работы будут проводиться поэтапно. Монтаж нового трубопровода в районе пешеходной зоны по ул. Барашева будет завершен к середине июля, после чего подрядная организация приступит к работам в районе сквера по ул. Ворошилова. Все ремонтные работы на участке от ул. Советская до Торговой площади планируется завершить к середине августа. После этого специалисты приступят к модернизации участка теплосети от Торговой площади до насосной станции на ул. Неделина. Эти работы продлятся до конца сентября. Благоустройство будет восстанавливаться также поэтапно - по мере завершения ремонтов на каждом из участков.

Модернизация этого стратегически важного участка теплосети стала возможна благодаря выделению дополнительных 120 млн рублей собственных средств «Квадры». Но это не единственный сверхплановый объект, который компания реализует в этом году.

Например, от дома №19 по ул. Меркулова и до Октябрьского рынка будет модернизировано уже более 1,8 километров* теплосети. Этот участок обеспечивает теплом и горячей водой 6 объектов социальной инфраструктуры и 77 жилых домов, в которых проживают почти 23 тысячи человек. Он находится в эксплуатации уже 44 года, поэтому решение о его обновлении назрело давно. Например, с 2020 по 2023 гг. на нем было выявлено и устранено 8 повреждений. Здесь на смену изношенным трубам придут новые стальные в пенополиуретановой изоляции, которые прослужат, как минимум, 30 лет.



А на ул. Авиационная к замене планируется более 600 метров* магистрального трубопровода диаметром 800 мм. Несмотря на меньший метраж по сравнению с двумя предыдущими объектами, этот участок тепломагистрали имеет стратегическую важность, поскольку от него запитаны 118 жилых домов, в которых проживают более 16 тысяч жителей микрорайона «Мирный» и соседствующих с ним 8 и 9 микрорайонов, а также 12 социальных объектов.

На все эти три объекта Липецкий филиал «Квадры» дополнительно направит почти полмиллиарда собственных средств. А всего на подготовку к отопительному сезону 2024-2025, а именно на модернизацию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования, компания направит более двух миллиардов рублей.

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Комментарии (12)

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Сначала новые
Елки- палки
05.07.2024 21:20
На 8 Марта раскоп еще с мая никак не закопают , наверное еще латать старые трубы хотят , новых труб со специальным покрытием нам не положено. Значит зимой снова ждите аварий.
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Совесть
05.07.2024 16:44
Вообще-то после ЯРОСТНОГО выступления мэра Уваркиной, в борьбе за не обоснованные цены ЖКХ, обещала с ними бороться, ЛУЧШЕ БЫ ВООБЩЕ МОЛЧАЛА, а не делала рабочий вид как она заботиться о городе и горожанах, у нас в доме поднялась цена на горячую воду и отопление на 80% не плохо да? Было 2 500₽ стали платить 4 500₽, заботливая наша.
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48 копеек
05.07.2024 12:27
"Модернизация этого стратегически важного участка теплосети стала возможна благодаря выделению дополнительных 120 млн рублей собственных средств «Квадры»." Ну-ну тота я смотрю в квитанциях ценики поднялись еще до 1 июля
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Первомайская 38
05.07.2024 10:17
Забыли сообщить, что жители близлежащих домов с 13 мая живут без горячей воды
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Пилюлькин
05.07.2024 12:31
Лучше лето посидите без горячей, чем зимой без отопления.
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менеджер
05.07.2024 11:09
на улице жара, нагреете
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Викторм
05.07.2024 08:35
Июль уже...
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да уж
05.07.2024 08:34
Теплоэнергетики - это кто? Квадра?
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Интересно
05.07.2024 08:17
Проблем с отоплением не будет зимой?
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загородный житель
05.07.2024 08:26
В частных домах не будет.
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Человейник
05.07.2024 09:19
В частных домах не будет. Да ,что вы всё, частный сектор.Скоро на вас сверху будем смотреть.С высока,8-ми этажки,как на Карьере.
Ответить
загородный житель
05.07.2024 09:47
Да ,что вы всё, частный сектор.Скоро на вас сверху будем смотреть.С высока,8-ми этажки,как на Карьере. Не завидуй.
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