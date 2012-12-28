В РФ появляются магазины и спецотделы дорогих технобрендов

Российские ритейлеры открывают в своих торговых точках специальные зоны премиальной бытовой техники или даже отводят под премиум товары целые магазины. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Так, «М.Видео-Эльдорадо» откроет в Москве первую в России мультибрендовую зону с товарами брендов Bertazzoni, Kuppersbusch, Smeg, Miele, Liebherr, Asko и других, сообщили в компании.На прошлой неделе был запущен новый формат магазинов restore:, известных как монобрендовый реселлер Apple. В них будут продаваться электроника популярных и, зачастую, достаточно дорогих мировых брендов, которые сейчас официально не поставляются в Россию: Apple, Samsung, Asus, LG, Huawei, Sony и других. Такие торговые точки нацелены на аудиторию со средним достатком и выше, отметила представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.В Wildberries наблюдают рост спроса на качественную электронику и планируют развивать на площадке бренд-зоны известных марок, в том числе и в премиальном сегменте.Эксперты считают открытия бренд-зон, отделов и магазинов премиальной бытовой техники и электроники логичным шагом со стороны ритейлеров. Многие крупные мировые бренды прекратили официальные поставки в РФ и маркетинговую поддержку своих партнеров, но это не означает, что желающих покупать их продукцию не осталось, полагает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.