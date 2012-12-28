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В России
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21 минуту назад
В РФ появляются магазины и спецотделы дорогих технобрендов
Российские ритейлеры открывают в своих торговых точках специальные зоны премиальной бытовой техники или даже отводят под премиум товары целые магазины. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
На прошлой неделе был запущен новый формат магазинов restore:, известных как монобрендовый реселлер Apple. В них будут продаваться электроника популярных и, зачастую, достаточно дорогих мировых брендов, которые сейчас официально не поставляются в Россию: Apple, Samsung, Asus, LG, Huawei, Sony и других. Такие торговые точки нацелены на аудиторию со средним достатком и выше, отметила представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.
В Wildberries наблюдают рост спроса на качественную электронику и планируют развивать на площадке бренд-зоны известных марок, в том числе и в премиальном сегменте.
Эксперты считают открытия бренд-зон, отделов и магазинов премиальной бытовой техники и электроники логичным шагом со стороны ритейлеров. Многие крупные мировые бренды прекратили официальные поставки в РФ и маркетинговую поддержку своих партнеров, но это не означает, что желающих покупать их продукцию не осталось, полагает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
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