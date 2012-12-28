Аналитики рассказали о росте продаж кондиционеров и вентиляторов

Кондиционеры и вентиляторы в конце июня – начале июля этого года покупали на 55%–80% больше, чем год назад, рассказали «Известиям» в компании «Платформа ОФД».



Средний чек на кондиционеры составил в этот период 33,2 тыс. рублей, что на 20% выше уровня прошлого года, подсчитали аналитики компании. При этом число покупок выросло на 55% по сравнению с показателями прошлого года. На вентиляторы тратили в среднем 2,3 тыс. рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок подскочило на 80% по сравнению с прошлым годом.Наступившая жара подогрела сезонный потребительский ажиотаж, полагают эксперты компании.«Покупатели чаще выбирали кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы (с выводом установки на улицу), а также моноблочные напольные варианты. Среди вентиляторов, традиционно, больше покупают напольные и настольные вентиляторы с тремя режимами переключения», — отметили аналитики «Платформы ОФД».В этом году россияне больше интересуются техникой брендов из Китая, дружественных стран. А также стал выше спрос на более дорогие модели.