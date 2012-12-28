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В России
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25 минут назад
Аналитики рассказали о росте продаж кондиционеров и вентиляторов
Кондиционеры и вентиляторы в конце июня – начале июля этого года покупали на 55%–80% больше, чем год назад, рассказали «Известиям» в компании «Платформа ОФД».
Наступившая жара подогрела сезонный потребительский ажиотаж, полагают эксперты компании.
«Покупатели чаще выбирали кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы (с выводом установки на улицу), а также моноблочные напольные варианты. Среди вентиляторов, традиционно, больше покупают напольные и настольные вентиляторы с тремя режимами переключения», — отметили аналитики «Платформы ОФД».
В этом году россияне больше интересуются техникой брендов из Китая, дружественных стран. А также стал выше спрос на более дорогие модели.
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