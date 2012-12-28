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В России
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сегодня, 16:37
За несанкционированный выезд за границу депутатам будет грозить лишение полномочий
Законом устанавливается обязанность сенаторов и депутатов, планирующих выезд за пределы России, согласовывать свой выезд, за исключением служебных командировок.
В первом чтении и в целом Государственная Дума единогласно приняла изменения в Федеральный закон "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ".
Законом устанавливается обязанность сенатора РФ и депутата ГД, планирующих выезд за пределы России, согласовывать свой выезд, за исключением служебных командировок. Порядок и сроки такого информирования будут в дальнейшем определены советами ГД и СФ.
В случае нарушения такой обязанности по решению соответствующей палаты Федерального Собрания РФ полномочия сенатора РФ и депутата Госдумы могут быть прекращены досрочно.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, - говорится на сайте Госдумы.
"Мы устанавливаем правовые последствия в случае, если нарушения были допущены. Правовых последствий не было. Избиратели наверняка нас поддержат, что мы принимаем такие самоограничения", — заявил Вячеслав Володин, добавив, что главными качествами парламентария должны быть "самодисциплина и трудолюбие".
"Надо будет обосновывать, куда едет человек, но если он поедет на Байкал — все поддержим, на Волгу — будем рады. А если острова — Мальдивы или Бали, — коллеги, ничего личного, — понимаем, что это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям", — подчеркнул Володин.
По его словам, после принятия этой нормы "убавится количество желающих избраться и отдохнуть за счет государства и своих избирателей". "Кто‑то выводы сделает, мы тем более принимаем это решение в преддверии отпусков. Это фактор, который надо учитывать", — отметил он.
Также Володин в ходе пленарного заседания поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос об ограничении выезда депутатов и сенаторов РФ за границу в течение нескольких лет после истечения их полномочий. С соответствующим предложением выступил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.
"Хорошее предложение. На самом деле оно действует в отношении государственных служащих: если государственный служащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска — пять лет вводятся ограничения. Давайте мы попросим наш профильный комитет проработать эти вопросы. Если мы примем это решение — а оно будет ответственным, — то точно у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка", - заявил председатель Госдумы.
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