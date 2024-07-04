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В России
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29 минут назад
Госдума одобрила индексацию пенсий на 5,1% военным пенсионерам
Государственная Дума РФ приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года.
С 1 октября 2024 года пенсии военным будут проиндексированы не на 4,5%, как это ранее планировалось, а на 5,1%, - говорится в пресс-релизе Госдумы.
В конце июня сообщалось, что законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам прошел все три чтения в Государственной Думы. Индексацию отменили в 2016 году, а теперь решили вернуть из-за нехватки кадров в стране. Индексация начнет действовать с февраля 2025 года. Некоторые эксперты считают, что специалистов сильно оттягивает военный сектор, поэтому началась недостача работников в других важных областях., - пишет "Газета.ru".
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