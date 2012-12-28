Дальнобойщик получил ожоги 17% тела из-за вспышки газового баллона в кабине

У водителя — глубокие ожоги головы, рук и туловища.

3 июля в областной ожоговый центр поступил 44-летний мужчина с ожогами третьей степени 17% тела.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина работает дальнобойщиком и несчастный случай с ним произошёл ещё 28 июня. В кабине грузового автомобиля вспыхнул газовый баллон. В результате у водителя сильно обожжены голова, руки и туловище.Но липчанин был в рейсе, и поэтому только вчера обратился за медицинской помощью. Его сразу госпитализировали.