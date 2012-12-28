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Происшествия
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сегодня, 14:40
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Дальнобойщик получил ожоги 17% тела из-за вспышки газового баллона в кабине
У водителя — глубокие ожоги головы, рук и туловища.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина работает дальнобойщиком и несчастный случай с ним произошёл ещё 28 июня. В кабине грузового автомобиля вспыхнул газовый баллон. В результате у водителя сильно обожжены голова, руки и туловище.
Но липчанин был в рейсе, и поэтому только вчера обратился за медицинской помощью. Его сразу госпитализировали.
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