20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
«Стал за спиной и пристально смотрел, а потом ткнул пальцем»: посетителю ночного клуба сломали челюсть
Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
Происшествия
215
22 минуты назад
В Липецком округе 25-летняя женщина перевела мошенникам 2 миллиона 680 тысяч рублей
Деньги она взяла в кредит в трёх банках.
Продолжаются мошенничества через сайты объявлений и торговые площадки. Так, в Липецке 42-летнюю женщину обманули на 35 тысяч рублей при покупке коробки передач на автомобиль.
Также 3 июля в полицию пришла 62-летняя липчанка, которая одолжила 40 тысяч рублей по просьбе в мессенджере со взломанной страницы.
А 36-летняя липчанка под предлогом дополнительного заработка в интернете лишилась 42 тысяч 793 рублей.
69-летнего мужчину напугали хищением денег с его счёта, и чтобы предотвратить беду, он сам перевёл мошенникам 280 тысяч рублей.
В Елецком районе 3 июля в полицию пришла 24-летняя женщина, которая 28 июня под предлогом продажи запчастей в соцсети отправила мошенникам 10 тысяч 200 рублей.
В Задонском районе 66-летняя женщина с 27 апреля по 19 июня общалась с «сотрудником службы безопасности Центробанка» и под предлогом отмены незаконно оформляемых на её имя кредитов отправила мошенникам 407 тысяч рублей.
В том же Задонском районе 65-летний мужчина поверил звонку из «Росфинмониторинга» и попытался обезопасить свои сбережения по инструкции — мужчина лишился 40 тысяч рублей.
В Лев-Толстовском районе 64-летняя женщина под предлогом покупки инвалидной коляски продиктовала конфиденциальные данные своей карты и номер сотового телефона, и на её имя мошенниками был оформлен кредит на 200 тысяч рублей.
0
0
1
0
3
Комментарии