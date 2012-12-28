В Липецком округе 25-летняя женщина перевела мошенникам 2 миллиона 680 тысяч рублей

Деньги она взяла в кредит в трёх банках.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 25-летняя жительница Липецкого района. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 19 июня женщине позвонил «сотрудник ФСБ» и под предлогом отмены оформления мошенниками кредита на её имя уговорил липчанку самой взять кредиты в трёх банках и отправить деньги на указанные счета. С 19 по 24 июня женщина через различные банкоматы перевела мошенникам 2 миллиона 680 тысяч рублей.Продолжаются мошенничества через сайты объявлений и торговые площадки. Так, в Липецке 42-летнюю женщину обманули на 35 тысяч рублей при покупке коробки передач на автомобиль.Также 3 июля в полицию пришла 62-летняя липчанка, которая одолжила 40 тысяч рублей по просьбе в мессенджере со взломанной страницы.А 36-летняя липчанка под предлогом дополнительного заработка в интернете лишилась 42 тысяч 793 рублей.69-летнего мужчину напугали хищением денег с его счёта, и чтобы предотвратить беду, он сам перевёл мошенникам 280 тысяч рублей.В Елецком районе 3 июля в полицию пришла 24-летняя женщина, которая 28 июня под предлогом продажи запчастей в соцсети отправила мошенникам 10 тысяч 200 рублей.В Задонском районе 66-летняя женщина с 27 апреля по 19 июня общалась с «сотрудником службы безопасности Центробанка» и под предлогом отмены незаконно оформляемых на её имя кредитов отправила мошенникам 407 тысяч рублей.В том же Задонском районе 65-летний мужчина поверил звонку из «Росфинмониторинга» и попытался обезопасить свои сбережения по инструкции — мужчина лишился 40 тысяч рублей.В Лев-Толстовском районе 64-летняя женщина под предлогом покупки инвалидной коляски продиктовала конфиденциальные данные своей карты и номер сотового телефона, и на её имя мошенниками был оформлен кредит на 200 тысяч рублей.