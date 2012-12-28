Госдума запросила у СК РФ предложения по изменению миграционного законодательства

Комитет по контролю в связи с инициативой депутата Госдумы Евгения Попова направил в Следственный комитет запрос о том, какие наработки, инициативы и предложения имеются у СК в части совершенствования миграционной политики.