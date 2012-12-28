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В России
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сегодня, 14:58
Госдума запросила у СК РФ предложения по изменению миграционного законодательства
Комитет по контролю в связи с инициативой депутата Госдумы Евгения Попова направил в Следственный комитет запрос о том, какие наработки, инициативы и предложения имеются у СК в части совершенствования миграционной политики.
"Комитет по поручению палаты вчера направил соответствующий запрос в Следственный комитет, чтобы получить информацию, какие предложения есть у Следственного комитета в части совершенствования миграционного законодательства и каким субъектам права законодательной инициативы эти предложения направлялись", - сказал он журналистам.
В запросе депутаты просят "в максимально короткие сроки" дать ответ, добавил Морозов. Затем в Госдуме определят, в каком формате и в какие сроки рассматривать этот вопрос на заседании палаты.
Председатель СК Александр Бастрыкин 27 июня на Петербургском международном юридическом форуме отметил высокий уровень преступности среди нелегальных мигрантов, их избыток в экономике и призвал бизнес отказаться от чрезмерного их найма, а депутатов - менять миграционную политику.
"Я полагаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - сказал он. Также он высказал претензии к Госдуме в связи с отсутствием новых законов в миграционной сфере.
3 июля на пленарном заседании некоторые депутаты предложили пригласить Бастрыкина в палату для обсуждения миграционной политики.
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