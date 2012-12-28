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В мире
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15 минут назад
ЕС введёт пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая
Евросоюз с 4 июля введёт импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая.
"Европейская комиссия сегодня ввела предварительные временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая", - говорится в в опубликованном заявлении Еврокомиссии.
Уточняется, что контакты с властями Китая по поиску приемлемых для обеих сторон решений будут продолжены. Позднее Еврокомиссия представит странам союза предложение по окончательному решению.
"Предварительные компенсационные пошлины обеспечиваются гарантией… и могут взиматься при определенных обстоятельствах только после принятия решения о введении окончательных пошлин", - добавили в ЕК.
"Временные компенсационные пошлины рассчитаны исходя из субсидий, полученных конкретными китайскими производителями. В настоящее время речь идет не об уплате пошлин, а о предоставлении поставщиками банковских гарантий. Страны-импортеры должны будут принимать гарантии и не требовать перевода средств", - заявил европейский источник в Брюсселе.
"Индивидуальные пошлины, применимые к трем выбранным китайским производителям, таковы: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%", - пояснили в Еврокомиссии. Там добавили, что "другие производители электромобилей, которые сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку, облагаются средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%, компании, не сотрудничавшие в расследовании, облагаются пошлинами в размере 37,6%".
При этом, по словам европейского источника, новые пошлины "будут приплюсованы к уже действующим многие годы 10%, так как речь идет о пошлинах в связи с субсидиями". Это означает на практике, что ввозные пошлины на некоторые китайские электромобили в ЕС могут составить до 50%.
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