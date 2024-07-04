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В России
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58 минут назад
Приватизация принесла в бюджет РФ 11 млрд рублей c начала года
По итогам первых шести месяцев 2024 года доходы федерального бюджета от приватизации превысили прогноз в 10 раз.
Изначально профильные ведомства прогнозировали поступления 1,2 миллиарда до конца 2024 года, однако план удалось превысить в десять раз. В обновленной редакции бюджета на текущий год прогноз по приватизации скорректировали с 1,2 до 7 миллиардов рублей.
Добиться результатов удалось благодаря продаже 100 процентов акций АО «Росспиртпром» более чем на 8 миллиардов рублей. Также были реализованы бумаги ООО «Терней Золото» на 1,2 миллиарда, АО «Ремэнергомеханизация» — 820 миллионов, АО «Электроагрегат» — 200 миллионов рублей. Помимо них, за 2023-2024 годы в госсобственность поступили изъятые у прежних собственников активы. Сейчас Минфин готовит условия их продажи.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также предложила провести в стране ревизию заброшенных зданий. По ее словам, в регионах «сотни, тысячи зданий, объектов в федеральной собственности», которые не используются в государственных целях и находятся в неудовлетворительном состоянии. Они уродуют внешний облик городов, продолжают разрушаться, но не вовлекаются в хозяйственный оборот, — пояснила Матвиенко.
Ранее Счетная палата сообщила, что доходы российского бюджета от приватизации в 2023 году в 18,2 раза превысили плановый показатель. За год от продажи акций и других активов, находящихся в федеральной собственности, в бюджет поступило 27,278 миллиарда рублей, - пишет Lenta.ru.
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