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В России
53
58 минут назад

Приватизация принесла в бюджет РФ 11 млрд рублей c начала года

По итогам первых шести месяцев 2024 года доходы федерального бюджета от приватизации превысили прогноз в 10 раз.

С января по июнь доходы бюджета России от приватизации составили 11,1 миллиарда рублей, - пишут "Известия" со ссылкой на материалы Росимущества.

Изначально профильные ведомства прогнозировали поступления 1,2 миллиарда до конца 2024 года, однако план удалось превысить в десять раз. В обновленной редакции бюджета на текущий год прогноз по приватизации скорректировали с 1,2 до 7 миллиардов рублей.

Добиться результатов удалось благодаря продаже 100 процентов акций АО «Росспиртпром» более чем на 8 миллиардов рублей. Также были реализованы бумаги ООО «Терней Золото» на 1,2 миллиарда, АО «Ремэнергомеханизация» — 820 миллионов, АО «Электроагрегат» — 200 миллионов рублей. Помимо них, за 2023-2024 годы в госсобственность поступили изъятые у прежних собственников активы. Сейчас Минфин готовит условия их продажи.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также предложила провести в стране ревизию заброшенных зданий. По ее словам, в регионах «сотни, тысячи зданий, объектов в федеральной собственности», которые не используются в государственных целях и находятся в неудовлетворительном состоянии. Они уродуют внешний облик городов, продолжают разрушаться, но не вовлекаются в хозяйственный оборот, — пояснила Матвиенко.

Ранее Счетная палата сообщила, что доходы российского бюджета от приватизации в 2023 году в 18,2 раза превысили плановый показатель. За год от продажи акций и других активов, находящихся в федеральной собственности, в бюджет поступило 27,278 миллиарда рублей, - пишет Lenta.ru.
приватизация
экономика
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