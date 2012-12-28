РФ сократила импорт цитрусовых из Турции

Сильнее всего сократились поставки апельсинов - сразу в 14 раз, объем импорта мандаринов снизился в 6,5 раз — до 411 тонн, лимонов — втрое до 2,2 тысячи тонн.