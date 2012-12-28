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В России
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3 минуты назад

РФ сократила импорт цитрусовых из Турции

Сильнее всего сократились поставки апельсинов - сразу в 14 раз, объем импорта мандаринов снизился в 6,5 раз — до 411 тонн, лимонов — втрое до 2,2 тысячи тонн.

Россия в этом мае по сравнению с прошлым годом вдвое сократила импорт самых популярных видов цитрусовых из Турции: сильнее всего сократились поставки апельсинов - сразу в 14 раз, - подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.

Всего в мае этого года страна купила у Турции 5,6 тысячи тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, сократив объемы вдвое. Наиболее заметную отрицательную динамику показали апельсины: импорт в годовом выражении просел в 14 раз - до 77 тонн. И их доля в общем объеме импорта из Турции на этом фоне сократилась до 1%, тогда как годом ранее достигала 10%.

Импорт мандаринов упал в 6,5 раз, до 411 тонн - на этот вид цитрусовых в конце весны пришлось 7% импорта. А закупки лимонов просели втрое - до 2,2 тысячи тонн. Лимоны остаются одним из наиболее востребованных турецких фруктов на столах россиян: на них пришлось 40% импорта.

Отмечается, что самую заметную долю - 52% в импорте - заняли грейпфруты. Среди перечисленных собратьев только они смогли показать положительную динамику в годовом выражении: объемы выросли в 6 раз, до 2,9 тысячи тонн.

На долю Турции приходится порядка 11% от общего ассортимента цитрусовых и в среднем 23-25% от ассортимента апельсинов в торговых сетях, - рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Помимо Турции апельсины на российский рынок поставляют Марокко, Египет, Иран и Бразилия. Также в отдельных торговых сетях представлены апельсины, выращиваемые в России. При этом, по его словам, сокращения ассортимента апельсинов, в том числе турецких поставок, в российских торговых сетях не наблюдается.
импорт
цитрусовые
Турция
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