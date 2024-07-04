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В России
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45 минут назад
Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста до 2046 года
Вице-премьер напомнила, что за последние 20 лет в России, как и во всем мире, изменилась возрастная модель рождаемости.
По ее словам, необходимо учитывать этот вызов при выработке новых подходов нацпроекта "Семья", - пишут "Известия".
"Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года", — сказала она на пленарной сессии Дня национальных приоритетов "Семья".
Ранее в конце мая она предложила переосмыслить программы повышения рождаемости в регионах. Она отметила, что суммарный коэффициент рождаемости в РФ по итогам 2023 года составляет 1,41%, а согласно задаче президента России Владимира Путина к 2030 году этот показатель должен достигнуть 1,6%, а к 2036-му — 1,8%.
До этого, в конце апреля, российский лидер отметил, что все проекты и инициативы руководства РФ в сферах социальной политики, здравоохранения, просвещения, образования, экономики и культуры должны быть основаны на поддержке рождаемости и достойного качества жизни российских семей.
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