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сегодня, 11:28

В Ставропольском крае упали два беспилотника

По заверению губернатора Владимира Владимирова, инфраструктура не пострадала, а все системы работают в обычном режиме. Последний раз о падении "неизвестного летательного аппарата" в регионе глава Ставрополья сообщал в сентябре 2022 года.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказала в своем официальном Телеграм-канале, что утром 4 июля в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника.

По его словам, инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме.

Он также попросил сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Минобороны утром отчитывалось об уничтожении четырех беспилотников над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.

В последний раз глава региона сообщал о взрыве "неизвестного летательного аппарата" в регионе в сентябре 2022 года. Тогда пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Подробностей инцидента власти не раскрывали, но по данным СМИ, предположительно, российский регион атаковал украинский боевой беспилотник Ту-141 "Стриж", - передает РБК.
беспилотники
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