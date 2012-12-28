В Ставропольском крае упали два беспилотника

По заверению губернатора Владимира Владимирова, инфраструктура не пострадала, а все системы работают в обычном режиме. Последний раз о падении "неизвестного летательного аппарата" в регионе глава Ставрополья сообщал в сентябре 2022 года.