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В России
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51 минуту назад
Минфин установил требования к налогам по долгосрочным вкладам
Министерство финансов России установило требования по вкладам, для которых с 2025 года будут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Как следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, срок действия такого депозита, согласно условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия, - передает РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Норма потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные уже в 2024 году, - следует из текста законопроекта.
В марте этого года Минфин предложили изменить порядок расчета НДФЛ на процентный доход по длинным вкладам таким образом, чтобы «устранить налоговую несправедливость» для клиентов с долгосрочными депозитами. Речь шла о том, чтобы дать таким вкладчикам возможность сохранять «несгораемую», то есть не облагаемую налогом сумму, которая выпадает на один из годов до окончания действия вклада.
Если гражданин осенью 2023 года открыл длинный вклад, например на 1,5 года, или 18 месяцев, с условием не ежемесячного начисления процентов, а в конце срока действия вклада, то фактический доход с него он получит только в начале 2025 года. И по действующему законодательству не облагаемая налогом сумма будет вычитаться из его дохода только за 2025 год, тогда как де-факто проценты копились весь 2024 год и часть 2023 года.
Согласно разработанным поправкам, если у такого вкладчика не было других вкладов или по другим вкладам он заработал в 2024 году меньше пороговой суммы (1 млн руб., умноженный на максимальную ставку ЦБ) и не должен был платить налог, то льготный вычет за 2024 год (полностью или частично) будет перенесен на следующий год для доходов по долгосрочному вкладу.
В общем виде это правило звучит так: если доходы вкладчика за текущий налоговый период окажутся ниже пороговой суммы, то полученная разница может уменьшить «вплоть до нуля» налоговую базу следующих периодов по долгосрочным вкладам. Это будет возможно, если эти доходы в виде процентов не будут получены «за текущий налоговый период».
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