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В России
7 минут назад
ФСБ хочет ввести новые ограничения для пользователей IP-телефонии
Новые правила затронут и добросовестных клиентов, которые пользуется зарубежными сервисами видеоконференцсвязи вроде Zoom.
Отмечается, что подобная инициатива должна защитить пользователей от мошенников, - передает РБК.
Гендиректор Piter-IX Николай Метлюк заявил, что сейчас клиенты операторов связи используют виртуальные номера и АТС для оказания услуги телефонии. Кроме того, по его словам, их дешевле арендовать в других странах.
При этом трафик через виртуальную АТС уходит непонятно куда, если ею пользуются мошенники, их невозможно отследить, — уточнил Метлюк.
По мнению Николая Метлюка, для добропорядочных клиентов негативных последствий от запрета быть не должно: они смогут покупать услугу виртуальной АТС в России, а не за рубежом, а разница в стоимости не должна быть чувствительной. Хотя такой способ борьбы с мошенниками Метлюк назвал «жестким».
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