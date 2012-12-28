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В России
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31 минуту назад
Минсельхоз держит на особом контроле цены на продовольственном рынке
Минсельхоз держит на особом контроле цены на продовольственном рынке, в том числе в отношении плодоовощной продукции, сообщили «Известиям» в министерстве.
При этом, по данным ведомства на 26 июня, отпускные цены производителей на свеклу столовую на 5,5% ниже, чем были год назад. Картофель и морковь у производителей за 12 месяцев подорожали примерно на уровне инфляции — их стоимость составляет 17,4 и 24,4 рубля за кг соответственно, сообщили в Минсельхозе.
«С поступлением нового урожая этой продукции ожидается традиционное снижение ее стоимости у производителя, что отразится и на рознице», — отметили в министерстве.
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