Минсельхоз держит на особом контроле цены на продовольственном рынке, в том числе в отношении плодоовощной продукции, сообщили «Известиям» в министерстве.



«В настоящее время ценовая ситуация в данном сегменте стабильна и соответствует сезонным трендам. Стоит отметить, что урожай овощей открытого грунта и плодов с учетом природно-климатических условий в нашей стране в большинстве регионов собирают в осенний период. Сейчас на полки магазинов поступает продукция урожая прошлого сезона, а также идут поставки из дружественных стран», — заявили в министерстве.При этом, по данным ведомства на 26 июня, отпускные цены производителей на свеклу столовую на 5,5% ниже, чем были год назад. Картофель и морковь у производителей за 12 месяцев подорожали примерно на уровне инфляции — их стоимость составляет 17,4 и 24,4 рубля за кг соответственно, сообщили в Минсельхозе.«С поступлением нового урожая этой продукции ожидается традиционное снижение ее стоимости у производителя, что отразится и на рознице», — отметили в министерстве.