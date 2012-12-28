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В России
44
41 минуту назад

В России вопреки сезонности дорожает плодоовощная продукция

В России, несмотря на начало сезона овощей, на них продолжают расти цены в рознице. Об этом рассказали «Известиям» в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Так, свекла подорожала с начала года на 92,3%, до 70 руб./кг, морковь — на 62,8%, до 70 руб./кг, яблоки — на 30% до 159,8 руб./кг.

Эти данные фактически совпадают с официальными цифрами Росстата, который также фиксирует удорожание и других овощных культур: картофеля — на 82,4% (июнь к декабрю-началу января), капусты — на 35%, лука — на 32%.

В экспертно-аналитическом центре агробизнеса (АБ-центр) «Известиям» заявили, что больше всего в рознице год к году (июнь 2024-го к июню 2023-го) подорожала свекла — на 60%, картофель — на 40,9%, яблоки — на 42,4%, капуста — на 16%. При этом, например, морковь выросла в цене только на 0,2%, а стоимость лука упала на 26%.
Впрочем, в оптовом сегменте наблюдается снижение стоимости, отметили в «Руспродсоюзе».

«Так, средние оптовые цены на морковь в России находятся на уровне 24,1 руб./кг. За неделю они снизились на 3,2%, за месяц — на 8,7%. Средняя оптовая стоимость столовой свеклы составляет порядка 22,7 руб./кг. За неделю этот показатель ослаб на 13,4%, за месяц — на 26,8%. С расширением предложения нового урожая на рынке цены на овощи у производителей продолжат снижение. Будем надеяться, что торговые сети поддержат этот тренд и в ближайшее время скорректируют стоимость товаров на полке», — отметили в ассоциации.

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