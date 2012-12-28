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В России
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46 минут назад
В Москве побит температурный рекорд 107-летней давности
Температура воздуха в Москве днем 3 июля поднялась до 32,5 градуса и побила рекорд, установленный 107 лет назад.
"Температура в Москве достигла плюс 32,5 градуса, что на 0,3 градуса выше прошлого рекорда, который был в 1917 году. То есть 107 лет назад", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что рекордное значение для 3 июля в Москве было плюс 32,2 градуса.
Накануне в Москве также был побит погодный рекорд для 2 июля, установленный в 1890 году: температура превысила 32 градуса.
Как ранее сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, 4 июля максимальная температура воздуха в столице может достичь 35 градусов, - передает РИА Новости.
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