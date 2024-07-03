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4 минуты назад
В Совфеде одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
Совет Федерации одобрил закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.
"Федеральный закон подготовлен по поручению президента, он оперативно внесен и принят депутатами Государственной Думы и очень ожидаем работающими пенсионерами, а это порядка восьми миллионов человек", - сказала председатель комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, представляя документ коллегам.
Перерасчет выплат произведут с 1 января 2025 года.
Сумму индексации будут исчислять исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначили, но не выплачивали, пока пенсионер продолжает трудовую деятельность. Учтут все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.
По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей.
После того, как пенсионер прекратит работать, размер страховой пенсии увеличат на суммы индексации и корректировок в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года, - передает РИА Новости.
Поручение разработать соответствующие поправки президент Владимир Путин дал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в июне.
Восстанавливается индексация пенсий, если пенсионер продолжает работать. С 2025-го индексация будет проводиться для всех и на одинаковых принципах два раза в год: с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год и с 1 апреля, исходя из роста доходов бюджета Социального фонда.
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