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В России
16
51 минуту назад

В РФ снизилась добыча и экспорт алмазов

Мировая добыча алмазов сократилась на 8%, до 111 млн карат.

Россия сократила добычу и экспорт необработанных алмазов по итогам прошлого года, - следует из опубликованной Кимберлийским процессом статистики. По данным организации, добыча алмазов в РФ снизилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт — на 12%, до 32,4 млн карат. Стоимость экспорта снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд. В 2022 году экспорт алмазов из РФ также сокращался — на 24%, до 36,7 млн карат, тогда как добыча росла на 7%, до 41,9 млн карат, - передает ТАСС.

Основная задача Кимберлийского процесса — борьба с попаданием на рынок «кровавых» алмазов, нелегально добытых, а также направляемых на финансирование региональных конфликтов и международных террористических группировок. Для этого страны, входящие в организацию, обмениваются данными по добыче, импорту и экспорту алмазов.

Поставки из Ботсваны снизились на 24%, до 26 млн карат, из Канады — на 5%, до 15,9 млн карат, из Демократической Республики Конго — на 28%, до 8,3 млн карат. Также снизился экспорт из некоторых центров мировой торговли алмазами. Отгрузки из ЕС упали на 29%, до 54 млн карат, Израиля — на 36%, до 4 млн карат. ОАЭ увеличили экспорт на 1,5%, до 90 млн карат, а Китай, который не ведет добычу алмазов, нарастил поставки в три раза, до 12 млн карат. Весь этот объем Китай импортировал. Мировая добыча алмазов сократилась на 8%, до 111 млн карат.

Ключевой покупатель российских алмазов — Индия в 2023 году сократила импорт на 11%, до 128 млн карат. Борис Красноженов из Альфа-банка говорит, что в 2021–2022 годах на фоне высокого спроса и растущих цен огранщики из Индии импортировали в 2,5 раза больше алмазов, чем было добыто в мире. По словам аналитика, это привело к росту уровня запасов, а удорожание кредитов, за счет которых финансируется половина всех закупок в гранильном сегменте, полностью съело маржу огранщиков, что в результате вызвало снижение спроса. Как уточняет господин Красноженов, в «хорошие времена» кредиты для индийских огранщиков стоили около 6% в долларах США, а в прошлом году ставки выросли до 11% при средней рентабельности огранки в 5–7%.

В сентябре 2023 года АЛРОСА по запросу индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) останавливала продажи на два месяца. «Решение принято на фоне опасений снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик»,— сообщали в GJEPC. Организация обращалась и к другим производителям с просьбой сократить поставки алмазов, чтобы «запасы в огранке достигли нормализованных уровней».

Российская торговля алмазами также осложняется санкциями.

АЛРОСА находится под санкциями США и Великобритании. В страны EC и G7 запрещены поставки алмазов из РФ от 1 карата, в том числе обработанных в других странах. А с 1 сентября вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты из российского сырья. На фоне санкций в марте 2024 года Гохран начал выкуп камней у АЛРОСА. Массово эта мера использовалась последний раз в кризис 2008–2009 годов, а последняя относительна крупная закупка на $250 млн была в 2012 году.

Аналитики БКС отмечают, что пока санкции против российских алмазов не оказывают заметного влияния, так как сложно точно отследить происхождение камней. Основной слабостью мирового алмазно-бриллиантового рынка в компании считают затяжное падение цен и слабый спрос.
экономика
экспорт
алмазы
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