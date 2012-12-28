Угонщика остановило дерево

Уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем в Данкове передано в суд.

В Данкове передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в угоне машины у своей знакомой.По данным следствия, в мае этого года мужчина тайно завладел ключом от машины, а потом среди ночи открыл находящийся на парковке автомобиль своей знакомой и поехал на нём кататься по городу. Но далеко не уехал — во время поездки мужчина врезался в дерево, после чего бросил машину и скрылся.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.